Edificio en Jerusalén de la Embajada de Colombia en Israel - Jamal Awad / Xinhua News / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este jueves a Colombia de "violar claramente" el Derecho Internacional con su apertura en Jerusalén de su Embajada en Israel, al tiempo que ha recordado que la ciudad es "territorio palestino ocupado".

"Condenamos en los términos más firmes la apertura de una Embajada por parte de Colombia en el Jerusalén ocupado", ha dicho el grupo. "Lo consideramos una violación flagrante de los derechos de los palestinos y una clara violación del Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas", ha agregado.

Así, ha criticado al actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, por "revertir las honorables posturas" de su predecesor, Gustavo Petro, quien cortó relaciones con Israel por su ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Hamás ha hecho hincapié en que la postura de De la Espriella "supone una apuesta perdida e favor de una entidad criminal cuyo aislamiento internacional está aumentando", al tiempo que ha pedido a Bogotá que "revierta inmediatamente esta decisión injusta".

Hasta la fecha, sólo siete países habían abierto sus Embajadas en Jerusalén --Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi y Nauru, a los que se suman las autoridades de Kosovo y la región semiautónoma somalí de Somalilandia--, una escueta lista a la que ahora se suma Colombia.

La apertura de Embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.

A pesar de que Israel considera a la ciudad como su capital unificada, la comunidad internacional --con contadas excepciones, incluido Estados Unidos-- no lo hace y la solución de dos Estados contempla un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital compartida entre ambos países.