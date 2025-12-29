O.Próximo.- Hamás confirma la muerte este año de su líder en Gaza y el portavoz de su brazo armado en ataques de Israel

Archivo - Un miembro de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante una liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este lunes la muerte de Mohamed Sinwar, hermano del exlíder de Hamás Yahya Sinwar y cabeza del grupo en Gaza tras la muerte de éste, así como la del portavoz de su rama militar, Abú Obeida, en bombardeos llevados a cabo este año por Israel contra la Franja.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, han indicado en un comunicado que "el gran líder" Mohamed Sinwar, alias 'Abú Ibrahim', y Abú Obeida murieron en ataques israelíes en el marco de su ofensiva contra la Franja, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército de Israel ya había anunciado en mayo la muerte de Mohamed Sinwar, algo que hizo tres meses con Abú Obeida, sin que el grupo islamista palestino se hubiera pronunciado oficialmente sobre sus fallecimientos hasta este lunes, cuando ha desvelado además el nombramiento de un nuevo portavoz de las Brigadas Ezeldín al Qasam.