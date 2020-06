O.Próximo.- Hamás consideraría una "declaración de guerra" la anexión de parte de Cisjordania a Israel

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El brazo armado del partido milicia palestino Hamás ha advertido de que un hipotético paso de Israel para anexionarse partes de Cisjordania sería "una declaración de guerra", un proyecto "criminal" que abriría la puerta a nuevas acciones por parte de la "resistencia".

Un portavoz de las Brigadas Ezzedin al Qassam, Abu Obeida, ha asegurado que el plan que el Gobierno de Benjamin Netanyahu prevé para julio sería "el mayor robo de territorio palestino en décadas" y ha subrayado que el objetivo sigue siendo "eliminar a la ocupación" de estas áreas. Israel, ha apuntado, lo "lamentaría".

"No hablaremos mucho y no haremos más declaraciones. Lo decimos con palabras cortas y claras para que la ocupación y todos los que están detrás lo entiendan muy bien: La resistencia considera esta decisión una declaración de guerra contra el pueblo palestino", ha añadido el portavoz, según 'The Jerusalem Post'.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado en varias ocasiones su voluntad de impulsar a partir de julio un proceso de anexión de zonas de Cisjordania, parte del acuerdo para un Gobierno de unidad con el líder opositor y actual ministro de Defensa, Benjamin Gantz.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó el miércoles a las autoridades israelíes a no dar este paso, que tiene entre sus principales valedores al Gobierno de Estados Unidos, impulsor a su vez de un plan de paz que abre la puerta a un mayor control de Israel en territorios ocupados desde hace más de medio siglo.

Hamás ya avisó esta semana de que reanudaría los ataques en caso de que Netanyahu siguiese adelante con el plan de anexión, mientras que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, apuntó que si finalmente se producía este "paso ilegal" Israel tendría que asumir "todas las responsanbilidades".