O.Próximo.- Heridos cuatro palestinos en nuevos ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania

Archivo - Varios colonos israelíes durante una protesta en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han resultado heridos este miércoles en nuevos ataques perpetrados por colonos israelíes en la localidad cisjordana de Yata, situada al sur de Hebrón, un asalto que se ha saldado además con daños en cerca de 60 árboles en la zona, en medio del aumento de este tipo de incidentes durante los últimos años.

El activista palestino Osama Majamé ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia de noticias WAFA que los colonos armados irrumpieron en Uadi al Rajim y Jalat al Homs, cerca de Yata, donde agredieron a cuatro personas. Todas ellas han sido trasladadas a un hospital cercano.

Asimismo, ha resaltado que los colonos arrancaron 40 olivos y otros 20 árboles en el lugar, donde bloquearon además la carretera que conecta ambas zonas, sin que las autoridades o las fuerzas de seguridad de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

Por otra parte, otro grupo de colonos ha causado daños materiales en viviendas y vehículos en la ciudad de Burin, al sur de Nablús, donde también rociaron con espray pimienta a un hombre y varios de sus hijos, igualmente trasladados a un centro médico, sin que por ahora haya más detalles.

Las fuerzas de seguridad de Israel han realizado además redadas en tres localidades situadas en los alrededores de Nablús. Los agentes han realizado registros en Beita, Kafr Qalil y Madama, donde varias personas han sido interrogadas y detenidas, igualmente sin datos sobre el número de arrestados.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ya alertó a mediados de junio de que la violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania ha llegado a sus máximos históricos en este 2026, con más de mil ataques con víctimas o daños materiales en lo que va de año, impactando a más de 230 comunidades y desplazando a más de 2.000 palestinos.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.