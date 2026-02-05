Imputado en Israel el hermano del jefe del Shin Bet por supuesto contrabando de cigarrillos a Gaza

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Israel ha imputado este jueves al hermano del jefe del Shin Bet, David Zini, y otras dos personas por cargos de "ayudar al enemigo durante tiempo de guerra" y "financiación de actividades terroristas" en el marco de una investigación contra una supuesta red de contrabando de bienes a la Franja de Gaza.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', Bezalel Zini, un reservista del Ejército que encabezaba la logística de una unidad dedicada a la demolición de edificios en la Franja, es sospechoso de haber abusado de su acceso al enclave para meter cigarrillos de contrabando en tres ocasiones, ganando con ello 365.000 shekels (unos 95.150 euros).

El caso está siendo investigado por la Policía, en lugar de por el Shin Bet --el servicio de Inteligencia y seguridad interior de Israel--, debido a los lazos de Zini con el sospechoso. La Policía ya anunció el miércoles que otras doce personas habían sido imputadas en el marco de este caso.

La Policía y el Shin Bet han recalcado que "el contrabando constituye una amenaza importante para la seguridad del Estado de Israel, ya que ayuda a la supervivencia y la gobernanza de Hamás como resultado de los beneficios económicos de los bienes introducidos en la Franja", al tiempo que "contribuye al fortalecimiento de Hamás, la construcción de poder y la restauración de las capacidades militares".