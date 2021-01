Israel bombardea "objetivos militares" de Hamás en Gaza en respuesta al disparo de dos proyectiles

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber bombardeado "objetivos militares" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza en respuesta al disparo de dos proyectiles desde el enclave contra la localidad israelí de Ashdod.

"A primera hora de esta noche, dos cohetes fueron disparos desde el norte de la Franja de Gaza hacia la costa, cerca de la ciudad de Ashdod", ha dicho el Ejército israelí, que ha resaltado que "en respuesta, aviones de combate han bombardeado objetivos militares pertenecientes a Hamás en Gaza".

"Hamás asumirá las consecuencias de las actividades terroristas contra civiles israelíes", ha manifestado en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, sin pronunciarse sobre víctimas por el impacto de los proyectiles en territorio israelí.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Jerusalem Post', los proyectiles han impactado en espacios abiertos y no han causado víctimas. Asimismo, ha resaltado que las alarmas antiaéreas no saltaron debido a que no se acercaron a zonas residenciales.

Los bombardeos israelíes han alcanzado una instalación al este de Rafá y otra cerca de Jan Yunis, ambas situadas en el sur del enclave palestino, provocando daños materiales pero sin dejar víctimas, tal y como ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

El incidente ha tenido lugar después de que tanques del Ejército de Israel atacaran posiciones de Hamás en Gaza en respuesta a disparos realizados contra vehículos de un equipo de ingeniería militar cerca de la frontera con la Franja.

El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás en agosto, mediado por Qatar, se ha visto marcado por incidentes similares desde entonces. La Franja, controlada por Hamás desde 2007, está bajo un bloqueo impuesto por Israel y Egipto.