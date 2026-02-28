O.Próximo.- Israel cierra el paso de Rafá "hasta nueva orden" tras el inicio de los ataques sobre Irán

Archivo - November 1, 2023, Rafah, Gaza Strip, Palestinian Territory: People walk through a gate to enter the Rafah border crossing to Egypt in the southern Gaza Strip on November 1, 2023. Scores of foreign passport holders trapped in Gaza started leaving - Europa Press/Contacto/Str - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades militares israelíes han informado este sábado del cierre "hasta nueva orden" del paso de Rafá que comunica la Franja de Gaza con Egipto en el marco de los "ajustes de seguridad" tras el inicio de la ofensiva militar estadounidense e israelí sobre Irán.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) israelí ha informado de "varios ajustes de seguridad necesarios" tales como el cierre de los pasos de la Franja de Gaza, incluido Rafá.

El COGAT ha destacado en un comunicado que la ofensiva militar israelí-estadounidense contra "el régimen terrorista iraní" busca "eliminar amenazas existenciales a largo plazo para el Estado de Israel".

El COGAT asegura que "el cierre de los pasos no tendrá ningún impacto en la situación humanitaria en la Franja de Gaza" porque "han entrado cantidades sustanciales de alimentos desde el inicio del alto el fuego" que suponen "cuatro veces las necesidades nutricionales de la población", un cálculo elaborado, sostiene, utilizando la metodología de la ONU. "Las reservas son suficientes para un periodo largo", ha subrayado.