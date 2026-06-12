O.Próximo.- Israel desarticula un supuesto intento de contrabando de armas de fuego entre Jordania y Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la desarticulación de un intento de contrabando de decenas de armas de fuego a Cisjordania a través de la frontera con Jordania, una operación que se ha saldado además con la detención de un sospechoso, residente en la localidad cisjordana de Belén.

Así, ha manifestado que la operación, lanzada en conjunto con la Policía, fue parte de "la lucha contra el terrorismo y la actividad criminal en la frontera oriental", antes de resaltar que los agentes incautaron "decenas" de armas de fuego tras varias "emboscadas" y "registros extensos" en la zona.

El Ejército israelí ha resaltado en su comunicado que los agentes localizaron un total de 23 pistolas, tres fusiles de asalto tipo 'Kalashnikov' y un fusil de asalto 'M-16', entre otras. "Un sospechoso de unos 20 años, residente de Belén, ha sido detenido", ha zanjado.