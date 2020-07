O.Próximo.- Israel dice que las cámaras de seguridad no grabaron la muerte de un palestino autista a manos de agentes

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha afirmado este martes que lo existen grabaciones de cámaras de seguridad que recogieran la muerte de Iyad al Hallaq, un palestino autista tiroteado en mayo por las fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén, un suceso que desencadenó una oleada de críticas por el excesivo uso de la fuerza de los agentes.

El Ministerio de Justicia ha señalado durante la jornada que las cámaras de seguridad en esa zona no funcionaban de manera adecuada en el momento del suceso, en medio de las denuncias por parte de la familia por la falta de medidas por parte de las autoridades.

"En esta fase de la investigación podemos decir que el incidente no fue documentado por las cámaras", ha dicho, antes de resaltar que las cámaras en la zona del tiroteo "no estaban conectadas y no grabaron", según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

Al Hallaq, de 32 años, fue tiroteado el 30 de mayo en la Ciudad Vieja de Jerusalén cuando se dirigía a un centro para personas con necesidades especiales. El hombre huyó cuando dos miembros de la Policía Fronteriza intentaron detenerle y se escondió en una sala para la recogida de basuras, donde fue tiroteado.

El Ministerio ha confirmado además que el hombre se encontraba desarmado y ha agregado que fue identificado erróneamente como un atacante, al tiempo que ha resaltado que ha interrogado a varios testigos en el marco de las pesquisas, que están ya en sus fase final.

"Representantes del Departamento de Investigaciones Internas han expresado sus condolencias a la familia y han pedido estrechar la mano a los padres", ha remachado en su comunicado.

Sin embargo, el abogado de la familia de Al Hallaq, Jad Qadamani, ha resaltado que tienen "grandes sospechas" sobre la falta de grabaciones de las cámaras de seguridad y han reclamado la apertura "inmediata" de una investigación sobre una posible "ocultación de pruebas".

"Estamos muy sorprendidos por la ausencia de grabaciones en la sala de basuras. Nuestra petición es que se abra una investigación en profundidad sobre si se han ocultado pruebas", ha argüido, en unas declaraciones recogidas por el diario israelí 'Haaretz'.

Así, ha manifestado que "no es posible que hubiera cámaras allí pero no documentaran". El citado medio ha señalado que en el recorrido de 150 metros en el que tuvo lugar la persecución hay diez cámaras de seguridad.

Por su parte, el padre del fallecido, Jairi al Hallaq, ha dicho que "no entendió nada" en la reunión que mantuvo el lunes con los investigadores. "Nos dijeron que había cámaras pero que no funcionaban. Cada día que pasa nos sentimos peor. No hemos salido de casa en 40 días. No pueden imaginar lo duro que es", ha relatado.

El agente detenido por realizar los disparos fue interrogado nuevamente el lunes y reiteró su versión de que sospechaba que Al Hallaq iba armado y que abrió fuego después de que hiciera un movimiento sospechoso en la sala en la que buscó refugio.