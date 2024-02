O.Próximo.- Jordania avisa de un posible "baño de sangre" en Rafá y llama al Consejo de Seguridad a la acción

Archivo - Foto Spada/LaPresse 24 Novembre 2022 - Barcellona , Spagna - Politica - 7° Forum regionale , Unione per il Mediterraneo - Nella foto: Ayman Safadi..November 24 , 2022 Barcelona , Spain- News - 7th regional forum , union for the mediterrane - Europa Press/Contacto/Spada - Archivo