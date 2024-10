Kamel (UpM) pide que "la empatía brille" en Oriente Medio y que la sociedad civil se haga oír

Rym Ali (Fundación Anna Lindh) reclama "tener la valentía de mostrar compasión"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, ha pedido este sábado que "la empatía brille" en Oriente Medio porque urge reconstruir puentes entre sus sociedades y evitar prejuicios.

Ha intervenido en Barcelona en la Conferencia de la sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio, con el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', con más de 200 participantes de unos 30 países, organizada por el IEMed con apoyo de la UE.

"La sociedad civil tiene un papel crucial, a través del diálogo y explicando la verdad", ha dicho, y ha agradecido a los anfitriones la invitación a que organizaciones civiles debatan este fin de semana en Barcelona.

Para Kamel, la polarización está alcanzado niveles sin precedentes y ha añadido que esta crisis "está erosionando la moral colectiva" cuando lo que hace falta es crear confianza en toda la zona del Mediterráneo.

LOS JÓVENES Y LAS MUJERES

Para lograr ese objetivo, también ha defendido que haya iniciativas educativas que convenzan a los jóvenes para aceptar la diversidad, y también estar atento a la aportación femenina: "Escuchar la voz de las mujeres como agentes de cambio, fortaleza y resiliencia para reformar nuestras sociedades".

Ha ofrecido el trabajo de la UpM para contribuir a todo eso, y ha defendido la solución de los dos estados para el conflicto entre Palestina e Israel.

Kamel ha lamentado "el antisemitismo y la deshumanización de los palestinos y libaneses". Frente a eso, ha pedido nutrir nuevas narrativas de humanidad compartida y tener respeto para todos, "no solamente para algunos".

FUNDACIÓN ANNA LINDH

La presidenta de Fundación Anna Lindh, la princesa Rym Ali de Jordania, ha afirmado que "este es un momento de valentía y compasión, y de tener la valentía de mostrar compasión".

"La ley del más fuerte que prevalecía antes es donde estamos otra vez", ha lamentado, y ha añadido que todo el mundo merece vivir con libertad y dignidad

Según ella, si las imágenes de muerte que se están viendo no mueven suficientemente a los políticos, la sociedad civil debe reaccionar, y cree que esta conferencia puede contribuir a eso.

Ha destacado que la fundación que preside nació hace 20 años precisamente como instrumento de diálogo contra la lucha de civilizaciones en la zona euromediterránea.

VERDAD Y POLARIZACIÓN

Sobre el conflicto entre Israel y Palestina, ha destacado que las nuevas tecnologías y las 'fake news' no están ayudado a entender la verdad.

Ha considerado también que criticar al estado de Israel no implica ser antijudío, mientras que acuñar el concepto de terrorismo islámico sí alude a todo el islamismo, ha lamentado. Además, considera que "un lado tiene un monopolio mucho más grande de la narrativa", además de tener más fuerza.

Aunque ha insistido en pedir compasión y escuchar al prójimo, aunque admite que es "demasiado pronto" para que ahora mismo palestinos e israelíes se vean con buenos ojos, mientras siga habiendo ataques en Gaza y rehenes israelíes. Pero ha urgido a la paz y ha asegurado que la 'condicion sine qua non' es acabar con la venta de armas.