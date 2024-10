O.Próximo.- Koopmans (UE) pide que el mundo reconozca al Estado palestino: "El momento es ahora"

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante especial de la UE para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Sven Koopmans, ha defendido este sábado la solución de los dos Estados ante el conflicto entre Israel-Palestina y ha lamentado que se rechace alegando que no es el momento: "El momento es ahora".

Ha intervenido en Barcelona en la Conferencia de sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio, con el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', con más de 200 participantes de unos 30 países, organizada por Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) con apoyo de la UE.

"¿Cuánta gente más tiene que fallecer antes de que pensemos que es el momento idóneo", ha preguntado, y ha pedido a los asistentes que debatan mirando ya hacia el futuro de la región.