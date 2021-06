Lapid se convertirá la semana que viene en el primer ministro de Israel en realizar una visita a EAU

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, viajará la semana pasada a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para una visita oficial que será la primera de un ministro israelí desde que ambos países normalizaran sus relaciones diplomáticas en 2020.

"Me honra y emociona que el ministro de Exteriores Yair Lapid haya elegido venir a EAU en su primer viaje al extranjero", ha dicho Eitan Naeh, jefe de la Embajada israelí en EAU, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Está previsto que Lapid inaugure de forma oficial la Embajada israelí en Abú Dabi y el consulado en Dubái, pactados en el marco de los 'Acuerdos de Abraham', mediados por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

"Los lazos entre Israel y EAU son una relación importante cuyos frutos son disfrutados no sólo por los ciudadanos de estos dos países, sino por todo Oriente Próximo", ha resaltado el Ministerio de Exteriores israelí, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Israel firmó en septiembre de 2020 acuerdos con EAU y Bahréin para establecer relaciones diplomáticas, los primeros acuerdos de este tipo desde el acuerdo de paz con Jordania en 1994. EAU se convirtió así en el primer país del Golfo Pérsico en establecer lazos con Israel.

Lapid accedió al cargo de ministro de Exteriores el 13 de junio a raíz del acuerdo de Gobierno que logró impulsar como primer ministro encargado, según el cual Naftali Bennett ocupará ese cargo en un primer momento, en un acuerdo de rotación en el que él mismo será posteriormente primer ministro.