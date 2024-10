Lula afirma que Netanyahu "mata a niños y mujeres" para permanecer en el poder

Brasil planea sacar de Líbano a 500 ciudadanos cada semana

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este domingo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "mata a niños y mujeres" palestinos y, "ahora", libaneses para permanecer en el poder" del Gobierno de Israel.

Lula ha realizado estas declaraciones al recibir a casi 230 brasileños y sus familiares que han sido evacuados de Líbano en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña y han llegado durante la jornada a la base aérea de Guarulhos, en el estado de Sao Paulo.

"Tuvimos una postura muy dura contra el acto de Hamás contra Israel, pero también tenemos una postura muy dura contra el Gobierno israelí, que mata a niños y mujeres sin ningún respeto por la vida humana. Ahora, la guerra es una forma que encontró Netanyahu para permanecer en el poder, vengándose de palestinos y Beirut", ha dicho.

Para el mandatario brasileño, "atacar Beirut por culpa de un grupo (el partido-milicia chií libanés Hezbolá) que quería atacar a Israel es no tener en cuenta la necesidad de evitar que el pueblo sea víctima". "Normalmente, la víctima no es la que hace la guerra, son los inocentes que no quieren la guerra: son nuestras mujeres, nuestros hijos", ha agregado.

Asimismo, ha lamentado que en una guerra "no solo" se pierde "la vida, sino las escuelas, hospitales, y una serie de cosas que traen tranquilidad". Y ha destacado la importancia de la cultura árabe en Brasil, donde hay una comunidad de unos ocho millones de personas. Cabe mencionar que la comunidad más grande de brasileños en Oriente Próximo se encuentra actualmente en Líbano, con un total de 21.000 residentes.

Por último, ha asegurado que hará todo lo posible para traer al país a todos los brasileños o libaneses con parientes brasileños: "Los buscaremos porque no dejamos a nadie atrás. Intentaremos traer a todo el que quiera venir. Que puedan reconstruir su vida aquí y encontrar en Brasil la felicidad que les quitaron en Líbano", ha expresado.

El objetivo de Brasilia es repatriar a unos 500 brasileños cada semana como parte de la operación 'Raízes do Cedro' del Gobierno federal. Según el Ministerio de Exteriores, hay alrededor de 3.000 brasileños que desean salir de Líbano. El nuevo grupo de repatriados debería llegar este martes por la mañana.