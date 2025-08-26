Lula esquiva los insultos de Israel y apunta que Brasil defenderá un nuevo modelo para evitar "genocidios"

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha esquivado este martes la última polémica con las autoridades israelíes --incluidos los insultos que le ha lanzado el ministro de Defensa, Israel Katz--, pero ha insistido en que seguirá defendiendo un nuevo orden mundial para evitar "genocidios" como el de la Franja de Gaza.

Lula ha remarcado que no pasa un día en el que no haya algún tipo de novedad en "el genocidio de la Franja de Gaza", en donde "todos los días muere más gente" o "los niños hambrientos aparecen en los medios, totalmente esqueléticos".

"Son asesinados como si estuviesen en la guerra, como si fuesen de Hamás", ha lamentado Lula, quien ha reprochado a la comunidad internacional que no haga nada. "Es por eso que desde hace mucho tiempo estamos reivindicando cambiar la gobernabilidad en la ONU, para que se puedan parar genocidios como este", ha dicho.

"Es por ello que vamos a seguir peleando para que el gobierno mundial sea repensado y fortalecido con la entrada de muchos otros miembros", ha explicado, en base a la propuesta de Brasil de ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e incluso revertir el derecho a veto de quienes lo forman de manera permanente.

Lula se ha manifestado en estos términos durante una reunión ministerial en la que también ha vuelto a criticar a su par estadounidense, Donald Trump, a quien le ha afeado por "actuar como si fuera el emperador del planeta tierra".

"Él continúa amenazando al mundo entero", ha dicho sin mencionar el nombre del presidente de Estados Unidos, a quien le ha recordado que Brasil "es un país soberano" con una Constitución y una legislación ante la que hay que responder.

"Es así como ha de ser si queremos construir y fortalecer ese mundo democrático y multilateral que Brasil tiene intención de defender", ha remarcado, insistiendo en el principio de igualdad antes de negociar nada, en relación a las amenazas arancelarias lazadas desde Washington.

"No estamos dispuestos a ser tratados como unos subalternos", ha zanjado.

En las últimas horas, Israel ha decido degradar las relaciones diplomáticas con Brasil, después de que no aceptara a su embajador, Gali Dagan, que de acuerdo con el gigante sudamericano responde a la "humillación" que sufrió el suyo, Federico Meyer, el año pasado, a razón de la opinión de Lula sobre el "genocidio" en Gaza.