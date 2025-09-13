Maduro trasnmite al emir de Qatar su "solidaridad" tras los ataques israelíes en Doha

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha contactado este viernes con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, para transmitirle su respaldo tras el ataque ejecutado por Israel este pasado miércoles en Doha, la capital qatarí, que ha calificado de "grave violación de la soberanía y la integridad de ese Estado hermano", según un comunicado del Ejecutivo venezolano.

"El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una conversación telefónica con Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Emir del Estado de Qatar, a quien transmitió la más firme solidaridad del Gobierno Bolivariano y del pueblo venezolano, tras los ataques perpetrados por el régimen sionista de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu en territorio qatarí", reza una nota compartida por el titular de Exteriores venezolano, Yván Gil.

Maduro ha reiterado asimismo el compromiso de su país con los principios de la Carta de Naciones Unidas y ha condenado lo ocurrido esta semana como un "crimen" que debería ser rechazado por la comunidad internacional en su conjunto y cuyos autores deben ser llevados ante la justicia.

Por su parte, el emir de Qatar ha agradecido a Venezuela que se haya posicionado públicamente a este respecto y ha compartido con su interlocutor algunos detalles sobre los efectos del ataque, al tiempo que ha ratificado su firme voluntad de promover el diálogo y la paz en la región.

Finalmente, señala el comunicado, ambos líderes han coincidido en fortalecer sus lazos de solidaridad y en mantener un contacto estrecho tanto en el marco de sus relaciones bilaterales como en los espacios internacionales.

Esta llamada tiene lugar después de que Israel ejecutara --entre el martes y el miércoles de esta semana-- un ataque contra la delegación de Hamás en Doha, cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego formulada por el presidente de Estados Unidos. Una agresión cuyo balance inicial situó en al menos seis los muertos --cinco miembros del grupo palestino y un policía qatarí-- y que ha sido tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

El hecho ha sido ampliamente condenado por la comunidad internacional en su conjunto, incluidos todos los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.