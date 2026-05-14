O.Próximo.- Al menos cuatro palestinos muertos por un ataque de Israel contra el norte de la Franja de Gaza

May 12, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian members of the Khalla family recover the remains of two victims from beneath the rubble of their five-storey destroyed home in the Jabalia al-Nazla area in northern Gaza Strip on May - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este jueves por ataques efectuados por el Ejército de Israel en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre del pasado año.

El Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado cuatro palestinos han fallecido durante la jornada por "disparos de la fuerzas de ocupación" en la citada localidad, un mensaje recogido por el diario 'Filastin'.

El balance de palestinos muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 ha aumentado a cerca de 850, según las autoridades gazatíes. Esta cifra se eleva a más de 72.600 muertos y 170.00 heridos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, de acuerdo al balance oficial.