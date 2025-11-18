Al menos un muerto y tres heridos en un ataque con cuchillo cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este martes, víctimas de un ataque con cuchillo en los alrededores de la entrada del asentamiento israelí de Gush Etzion, cerca de Jerusalén.

El servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA) ha detallado en un comunicado en su cuenta en Telegram que la víctima mortal es un hombre de 30 años, mientras que entre los heridos --todos ellos hospitalizados, uno de ellos en estado grave-- hay un adolescente de 15 años.

El ataque ha sido perpetrado por al menos dos asaltantes que intentaron atropellar a un grupo de peatones, antes de que uno de ellos bajara del vehículo y apuñalara a las víctimas. Ambos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad en el lugar de los hechos, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.