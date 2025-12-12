Al menos siete muertos por derrumbe de viviendas y edificaciones en Gaza en medio de la tormenta polar

Un niño palestino permanece afuera durante la lluvia en el barrio de Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y varias han resultado heridas a consecuencia del derrumbe de distintas instalaciones en el norte de la Franja de Gaza, donde una tormenta polar está sacudiendo el enclave palestino desde hace días.

Cinco de las víctimas han fallecido por el derrumbe de una vivienda en Bir al Naja, en Beit Lahia, mientras que las dos restantes han sido trasladadas al Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, después de que cayese sobre ellas un muro en las inmediaciones del Estadio Palestina.

Así lo han señalado fuentes de la Defensa Civil de Gaza citadas por el diario 'Filastín', que también han informado de varios heridos por la misma causa, incluidos dos niños en Al Amadi, en el oeste de ciudad de Gaza.

Las lluvias han provocado el derrumbe de otros edificios en la misma localidad y numerosas personas han tenido que ser evacuadas de tiendas de campañas inundadas por la tormenta. En este contexto, el Ministerio de Sanidad gazatí ha advertido del riesgo de propagación de enfermedades, especialmente en el caso de problemas respiratorios entre niños, ancianos y enfermos.