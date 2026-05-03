Una miembro de la Flotilla pide al Gobierno español agotar las vías diplomáticas por los detenidos

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La activista Mariona Tasquer, que ha vuelto a Barcelona tras participar en la Flotilla Global Sumud a Gaza, ha pedido al Gobierno español que "explote todas las vías diplomáticas para asegurar la liberación inmediata" de Saïf Abukeshek y Thiago de Ávila, los dos activistas detenidos y encarcelados por Israel.

En declaraciones a Europa Press Televisión, la también estudiante y militante de Contracorriente y de Pan y Rosas sí ha celebrado que su propio regreso coincidiera con la manifestación del sábado en Barcelona contra esta doble "detención ilegal", y ha pedido más movilizaciones.

Otro miembro de la flotilla, Jordi Gassiot 'Koki' (secretario de comunicación de la Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC), ha asegurado que están muy preocupados por los dos detenidos y ha constatado "un secuestro ilegal en alta mar y después una deportación ilegal y, en estos momentos, una detención ilegal" de los dos compañeros.