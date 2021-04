Milicianos palestinos lanzan tres cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel

Archivo - Un cohete disparado desde la Franja de Gaza contra Israel - Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este viernes de que tres cohetes han sido lanzados por milicianos palestinos desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, sin que se hayan reportado heridos por el momento.

"Terroristas en Gaza lanzaron tres cohetes hacia Israel", han señalado las FDI en una publicación en su perfil de Twitter, en la que han precisado que "dos cohetes cayeron cerca de la valla de seguridad" y "uno fue interceptado por el sistema de defensa aéreo Cúpula de Hierro".

Las sirenas de los cohetes se han escuchado en la noche de este viernes en la localidad de Kissufim, en el sur de Israel, donde se ha producido la intercepción de uno de los cohetes.

Por el momento no se han notificado heridos y las FDI han indicado que no es necesario ningún cambio en las directrices para los residentes cercanos al lugar, según recoge 'The Jerusalem Post'.

El lanzamiento ha tenido lugar también después de que horas antes el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya realizado una serie de protestas en la Franja de Gaza contra los incidentes de este jueves en Jerusalén, según recoge 'The Times of Israel'.

En concreto, más de un centenar de personas han resultado heridas la noche de este jueves en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este en una serie de enfrentamientos registrados entre palestinos y extremistas judíos que se manifestaban contra los árabes.

Asimismo, el lanzamiento de este viernes se produce después de que el pasado viernes aviones de las FDI atacasen distintos objetivos en la Franja de Gaza, en respuesta a un cohete lanzado desde este territorio hacia Israel. En la última semana la tensión ha crecido en la zona.