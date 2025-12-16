O.Próximo.- Muere un bebé palestino de dos semanas por las bajas temperaturas en la Franja de Gaza

December 16, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians wade during rain fall through flooded streets in Gaza City, whose infrastructure was severely damaged in the recent Israeli war. A rainstorm that struck the Gaza Strip this week - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un bebé palestino de dos semanas ha muerto este martes a causa de las bajas temperaturas en la Franja de Gaza, azotada durante los últimos días por la tormenta polar 'Byron', que ha afectado especialmente a los cientos de miles de desplazados que viven en situación precaria en medio de la destrucción causada por la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que el fallecido es Mohamed Jalil abú al Jair, ingresado hace dos días en la unidad de cuidados intensivos un hospital de Gaza debido a la gravedad de su estado y fallecido durante la jornada de este martes, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El paso de 'Byron' ha dejado más de una decena de muertos en el enclave, donde ha causado estragos y ha dejado a más de 27.000 familias se han quedado a la intemperie al ver sus tiendas de campaña arrastradas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.