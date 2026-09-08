Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Gaza a pesar del alto el fuego

September 8, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners attend the funeral of Palestinians Ramzi Abu Rida and Fathi Ahmad Mahmoud Abu Ayada in Khan Younis, southern Gaza Strip, on September 8, 2026. Abu Rida died from wounds sustained i - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el muerto es un hombre de 69 años identificado como Fazi Ahmed Mahmud abú Ayada, quien habría sido tiroteado por las tropas israelíes al sur de la ciudad de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio de Sanidad gazatí elevó el lunes a más de 1.350 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 73.658 muertos y 174.622 heridos.