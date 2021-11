Muere un palestino tras ser tiroteado por el Ejército de Israel en un enfrentamiento en Cisjordania

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto este martes tras ser tiroteado por soldados de Israel durante un enfrentamiento en la localidad cisjordana de Tamun, en el norte del valle del Jordán, según ha informado el Ministerio de Sanidad palestino.

El Ministerio ha identificado al fallecido como Sadam Bani Odé, de 26 años, y ha manifestado que el hombre ha recibido un disparo que el alcanzó en el corazón y el pulmón izquierdo, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El Ejército ha señalado que el hombre ha sido tiroteado cuando lanzaba una bomba contra un grupo de soldados, al tiempo que ha señalado que la operación se ha saldado con dos detenidos. "Durante la operación hubo disparos contra los soldados y se lanzó un artefacto explosivo contra ellos desde un coche en marcha", ha recalcado.

Odé podría mantener lazos con Yihad Islámica y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según el diario 'The Times of Israel', si bien este extremo no ha sido confirmado. En redes sociales han circulado fotografías del cuerpo envuelto con banderas de ambos grupos, sin que se haya confirmado la veracidad de las mismas.