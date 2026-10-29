Mueren dos palestinos en un ataque de Israel contra un vehículo en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

October 29, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians bid farewell to the bodies of four people killed in an Israeli airstrike at Nasser Medical Complex in Khan Younis, southern Gaza Strip, on October 29, 2026. The strike targeted - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra un vehículo en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Fuentes citadas por el diario palestino 'Filastin' han señalado que el bombardeo ha alcanzado un coche en el campamento de refugiados de Al Maghazi, sin que por ahora haya más detalles y sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el ataque.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron el miércoles a cerca de 1.560 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.560 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.