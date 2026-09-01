O.Próximo.- Mueren dos palestinos, incluido un niño, por nuevos bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Archivo - August 1, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: (Editor's note: Image contains graphic content) The body of a person killed in an airstrike arrived at Al-Shifa Hospital as the dead and injured from an alleged Israeli strike in the - Europa Press/Contacto/Salah Hashem - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos un niño, han muerto este martes a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', un hombre ha muerto y varios han resultado heridos en un bombardeo al oeste de la ciudad de Gaza (norte), mientras que un niño identificado como Israa al Hisi ha fallecido por disparos israelíes cerca de Deir al Balá (centro).

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el lunes a 1.320 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el alto el fuego, al tiempo que cifraron en más de 73.450 los muertos por la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial--.