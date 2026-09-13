O.Próximo.- Mueren dos palestinos en un nuevo bombardeo de Israel contra el norte de Gaza pese al alto el fuego

September 12, 2026, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian Civil Defense members search through the rubble of the Abu Khousa family home in the Nuseirat refugee camp, central Gaza Strip, on September 12, 2026, to recover the bodies of fa - Moiz Salhi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y más de una decena han resultado heridos este domingo a causa de un nuevo bombardeo lanzado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado un vehículo en el barrio de Tel al Haua, en la ciudad de Gaza, matando a dos personas e hiriendo a trece, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró en su último balance en cerca de 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego, mientras que ha elevado a más de 73.780 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.