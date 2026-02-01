Un muerto y tres heridos en ataques de un dron israelí en el sur de Líbano

Archivo - Bombardeo israelí en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto en un ataque de un dron israelí en Dueir, distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, según ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio del Interior libanés.

Además hay tres personas heridas en este ataque, incluido un menor de 16 años herido, según el Ministerio. El ataque habría sido sobre una furgoneta que se desplazaba por una carretera de la aldea de Dueir, informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Otra persona ha resultado herida en un ataque de otro dron contra equipos de construcción en Qennarit, en el distrito de Saida. Además ha habido ataques con granadas aturdidoras en Yarun (Blint Yebeil) y Blida (Marjayún).

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque contra "un terrorista de la organización terrorista Hezbolá" en Dueir, así como "ataques contra herramientas de ingeniería utilizadas para restaurar infraestructura terrorista".

Además, medios libaneses han informado de sobrevuelos de aviones de combate israelíes en Beirut, en el sur del Líbano y el valle de Bekaa.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.