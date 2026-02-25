O.Próximo.- Open Arms se une a la Global Sumud Flotilla, que zarpará hacia Gaza desde Barcelona el 12 de abril

Archivo - Voluntarios de Open Armas rescatan a varios migrantes en un cayuco, a 3 de enero de 2024, en el Mar Mediterráneo. 60 personas migrantes han sido rescatadas esta tarde por la tripulación del barco de la ONG Open Arms. Según la organización, el re - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Open Arms se ha unido a la nueva misión de la Global Sumud Flotilla (GSF), que zarpará hacia Gaza desde Barcelona el 12 de abril para romper el "bloqueo ilegal" de Israel, entregar ayuda esencial y apoyar la reconstrucción de la Franja de Gaza.

En un comunicado, la GSF y Open Arms hacen un llamamiento a otras organizaciones, colectivos y activistas a unirse para garantizar que la ayuda y que el voluntariado lleguen a Gaza para "dar respuesta a esta emergencia".

"Es el momento de actuar, de canalizar la fuerza de la sociedad civil y de las organizaciones humanitarias para dar respuesta a una crisis que no puede esperar", ha destacado la organización, que ha recordado que Open Arms ha salvado a más de 70.000 personas que huían de la guerra, la persecución o la pobreza en el mar Mediterráneo.