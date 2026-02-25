Publicado 25/02/2026 10:28

O.Próximo.- Open Arms se une a la Global Sumud Flotilla, que zarpará hacia Gaza desde Barcelona el 12 de abril

Archivo - Voluntarios de Open Armas rescatan a varios migrantes en un cayuco, a 3 de enero de 2024, en el Mar Mediterráneo. 60 personas migrantes han sido rescatadas esta tarde por la tripulación del barco de la ONG Open Arms. Según la organización, el re

Open Arms se ha unido a la nueva misión de la Global Sumud Flotilla (GSF), que zarpará hacia Gaza desde Barcelona el 12 de abril para romper el "bloqueo ilegal" de Israel, entregar ayuda esencial y apoyar la reconstrucción de la Franja de Gaza.

En un comunicado, la GSF y Open Arms hacen un llamamiento a otras organizaciones, colectivos y activistas a unirse para garantizar que la ayuda y que el voluntariado lleguen a Gaza para "dar respuesta a esta emergencia".

"Es el momento de actuar, de canalizar la fuerza de la sociedad civil y de las organizaciones humanitarias para dar respuesta a una crisis que no puede esperar", ha destacado la organización, que ha recordado que Open Arms ha salvado a más de 70.000 personas que huían de la guerra, la persecución o la pobreza en el mar Mediterráneo.

