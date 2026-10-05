O.Próximo.- La periodista israelí Amira Hass: "He documentado el funcionamiento del colonialismo" de Israel

Morros, Duch, Hass y Cuní - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista israelí Amira Hass ha afirmado que sus informaciones desde Palestina no hablan de un conflicto: "Los conflictos necesitan de alguna simetría y no hay simetría entre los palestinos, los ocupados, y la ocupación israelí. He documentado el funcionamiento del colonialismo de asentamiento".

La corresponsal del diario israelí 'Haaretz' en Palestina ha recibido este lunes en el Col·legi de Periodistes de Catalunya el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán 2026 en la categoría de periodismo cultural y político.

El conseller de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Jaume Duch, le ha entregado el galardón junto al decano del Col·legi, Joan Maria Morros, y también han acudido familiares de Montalbán.

Hass ha asegurado que, a través de sus experiencias y de los testigos que le han explicado las suyas, ha corroborado "un patrón del mecanismo de poder y dominación por parte de Israel".

Considera que, tras los Acuerdos de Oslo, lo que ha hecho Israel es colonizar "más y más tierras y estrujar a los palestinos hacia un territorio fragmentado en pequeños enclaves desconectados".

"ISRAEL ESTÁ DESTRUYENDO GAZA"

"Israel está destruyendo Gaza porque eso se ajusta a su política de larga duración. Y Hamás cometió un enorme error al emplear precisamente el medio en el que Israel sobresale: las armas", ha dicho respecto al ataque del 7 de octubre de 2023.

Opina que su país "siempre ha demostrado que aprovecha cada acción armada palestina para la represión militar, la destrucción y la matanza a una mayor escala", y por ello cree que los palestinos de Gaza responsabilizan a Hamás.

"Saben quién los bombardea, quién impide que los pacientes reciban tratamiento. Pero también responsabilizan a Hamás", según la periodista.

LIBERTAD PARA INFORMAR

También ha destacado que, a través de su diario "profundamente arraigado" en Israel, tiene libertad para explicar lo que ocurre y expresar opiniones sobre las políticas israelíes.

"Demuestra que existe libertad de expresión y libertad para ejercer nuestro derecho a la información. ¿Dónde está el problema? El problema es que tenemos el derecho de informar, pero no podemos obligar a la gente a querer saber", según ella.

Así, ha explicado que justo después del 7 de octubre de 2023 escribió que "la crueldad a la que los israelíes fueron expuestos en un día a manos de los palestinos es lo que los palestinos han experimentado durante décadas a manos de Israel" algo que, para ella, era lo último que los israelíes querían escuchar en ese momento.

"En una etapa temprana todavía no era posible pronunciar la palabra genocidio. En Israel, era impensable. Pero en mis artículos tenía la libertad de escribir y describir la realidad de una manera que recordaba a lectores y editores escenas de los campos de concentración nazis", ha añadido.

Hass ha agradecido el premio Vázquez Montalbán, escritor de quien ha dicho que está impresionada con lo que ha leído de él, y ha concluido que "el periodismo antisistema necesita la cooperación y la estrecha colaboración con los movimientos sociales que comparten las mismas ideas".

COMPROMISO CON UN "PERIODISMO RIGUROSO"

El decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha afirmado que el premio "reconoce la necesidad de que sigan existiendo periodistas dispuestos a estar allí donde pasan las cosas, a contrastar relatos oficiales y explicar aquello que ven, aunque lo que expliquen no guste".

El jurado, presidido por el periodista Josep Cuní, ha reconocido por unanimidad la trayectoria de Hazz y su "compromiso sostenido con un periodismo riguroso y su labor para explicar la realidad de los territorios palestinos ocupados desde una mirada crítica", ha explicado.

El director de estrategia de proyectos editoriales de Prensa Ibérica, Joan Cañete, también miembro del jurado, ha destacado que es "periodista de una pieza" y que su trabajo no es una posición ideológica ni tomar partido, sino ser periodista.

EN GAZA DESDE 1993

Nacida en Jerusalén en 1956, fue la primera periodista israelí que decidió instalarse en los territorios palestinos ocupados, y en 1993 se estableció en Gaza y en 1997 en Ramallah.

Desde 1991 trabaja para 'Haaretz', desde donde ha documentado la ocupación israelí y la realidad cotidiana de la sociedad palestina.