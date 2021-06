O.Próximo.- La Policía de Israel rechaza dar permiso a una marcha convocada por nacionalistas israelíes en Jerusalén

Ante los temores sobre un nuevo repunte de las tensiones en la ciudad tras los últimos enfrentamientos

La Policía de Israel ha rechazado dar permiso a una marcha convocada por nacionalistas israelíes en Jerusalén debido a la probabilidad de que elevara las tensiones en la ciudad debido a que los convocantes pretendían que pasara por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja.

La Policía ha dicho que no da permiso a la marcha en el actual trazado, si bien ha resaltado que volverá a examinar el asunto si los organizadores presentan un nuevo plan o una nueva fecha, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

La convocatoria ha sido rechazada por el partido palestino Al Fatá e incluso el ministro de Defensa en funciones, Benjamin Gantz, convocó el domingo una reunión del gabinete de seguridad para abordar la situación, tras lo que pidió a la Policía que no concediera los permisos necesarios.

La decisión de la Policía ha sido duramente criticada por el parlamentario Bezalel Smotrich, de Sionismo Religioso, quien ha hablado de "vergonzosa rendición ante el terrorismo y las amenazas de Hamás", tal y como ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

En esta línea, Itamar Ben-Gvir, del partido de Smotrich, ha recalcado que acudirá a la marcha en la ruta propuesta, lo que ha sido apoyado por la parlamentaria del Likud May Golan, quien el domingo tildó de "terroristas suicidas" a los líderes de los derechistas Yamina y Nueva Esperanza por unirse al acuerdo de coalición de Gobierno que podría sacar del poder al actual primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu.

Por su parte, Yehuda Wald, uno de los organizadores de la marcha, ha subrayado que "parece que la parte que terminó disuadida tras la operación 'Guardián de los Muros' fue el Estado de Israel, que se ha plegado a las amenazas de terroristas y que no permite una marcha de banderas israelíes en la capital del Estado de Israel".

Wald ha hecho así referencia a la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras el disparo de proyectiles por parte de Hamás el 10 de mayo tras la irrupción de policías israelíes en la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.

La marcha, que iba a pasar además por delante de la Puerta de Damasco, cerca del barrio de Sheij Jarrá, se celebra de forma anual durante el Día de Jerusalén, el 10 de mayo, si bien este año fue cancelada horas antes de su inicio tras el citado disparo de proyectiles por parte de Hamás desde el enclave palestino.

Los enfrentamientos en Gaza se extendieron durante once días y que se saldaron con la muerte de más de 250 personas en la Franja de Gaza, según los datos facilitados por las autoridades gazacíes, controladas por Hamás, y doce en Israel, entre ellas una mujer india y dos hombres filipinos.