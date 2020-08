O.Próximo.- El presidente de Israel invita al príncipe heredero emiratí tras el histórico acuerdo

Netanyahu reconoce que no informó a sus socios de coalición de las negociaciones con Emiratos

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha invitado este lunes al príncipe heredero emiratí Mohamed bin Zayed a visitar Jerusalén después de que la semana pasada ambos países anunciaran un histórico acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas.

"Me llena de esperanza que el acuerdo que está tomando forma entre nuestros dos países ayudará a construir y fortalecer la confianza entre los pueblos de la región", ha escrito Rivlin en un mensaje en Twitter, que ha acompañado con una foto de la carta de invitación en árabe, según la agencia DPA.

Rivlin ha añadido que espera que el acuerdo "haga avanzar a nuestra región y traiga la prosperidad económica y la estabilidad a los habitantes de Oriente Próximo".

El jueves pasado, Israel y Emiratos Árabes Unidos anunciaron un acuerdo, facilitado por Estados Unidos, para normalizar las relaciones diplomáticas a cambio de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu suspenda su controvertido plan de anexionarse algunas zonas de Cisjordania.

Este lunes, Netanyahu ha anunciado que Israel mantiene conversaciones para el establecimiento de vuelos directos con Emiratos que sobrevuelen el espacio aéreo saudí.

"Es un vuelo corto de tres horas, como a Roma, pero cambiaría mucho la aviación y la economía israelí, con un gran número de turistas de ambas partes y un gran número de inversiones", ha comentado durante una visita al aeropuerto Ben-Gurion, según informa el diario 'Jerusalem Post'.

El primer ministro ha precisado que Israir ha presentado una solicitud para el inicio de vuelos a Dubai y Abu Dhabi y ha asegurado que los emiratíes están interesados en una "inversión masiva" en la tecnología israelí. Además, según el diario, desde el Ministerio de Exteriores se ha confirmado que ya hay personal buscando el emplazamiento de la futura embajada israelí en Abu Dhabi.

Por otra parte, en una entrevista publicada este lunes por el diario 'Israel Hayom', Netanyahu ha reconocido que no informó a sus socios de coalición de las negociaciones con Emiratos por temor a que la información pudiera filtrarse antes de tiempo.

"He estado trabajando en esto durante años y ellos están aquí desde hace unos meses", se ha justificado Netanyahu tras admitir que no informó a los líderes de Azul y Blanco de las negociaciones. Se da la circunstancia de que tanto Benny Gantz, actual ministro de Defensa, y Gabi Ashkenazi, titular de Exteriores, han sido previamente jefes del Estado Mayor del Ejército, con acceso a información sensible y secreta.

"Las reglas eran que lo mantuviéramos con discreción, con el fin de evitar que Irán y otros lo torpedearan", ha añadido, descartando no obstante, al ser preguntado por ello, si temía que alguno de los dos ministros pudiera filtrar la información a Teherán.

"No he dicho que la filtrarían a Irán. Podrían haber hablado sin cuidado a personas de su entorno y la información podría haber salido", ha argumentado el primer ministro.