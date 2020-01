O.Próximo.- El principal líder opositor de Israel se muestra dispuesto a llevar el 'acuerdo del siglo' al Parlamento

Publicado 29/01/2020 20:27:48 CET

El principal líder opositor de Israel, Benjamin Gantz, se ha mostrado este miércoles dispuesto a llevar al Parlamento el conocido como 'acuerdo del siglo', el plan de paz presentado por Estados Unidos para el conflicto palestino-israelí.

"Esta es una oportunidad histórica para dibujar las futuras fronteras de Israel", ha dicho durante una conferencia en el 'think tank' INSS, según ha recogido el diario local 'The Times of Israel'.

Gantz se reunió el lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para presentarles los detalles del plan.

El llamado 'acuerdo del siglo' señala a Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, que retendría el control de las colonias judías y del valle del Jordán, mientras que Palestina tendría su capital en Jerusalén Este.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió, en una comparecencia en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que es una solución "realista" para garantizar la convivencia pacífica de dos estados y urgió a los palestinos a aceptar esta "oportunidad", que "podría ser la última".

En respuesta, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, describió la propuesta como "la bofetada del siglo" y recalcó que está destinada a acabar "en el basurero de la Historia".

Por su parte, Netanyahu ha destacado este miércoles que la propuesta "es el mejor acuerdo" que podrán lograr los palestinos, a los que han pedido que acepten el 'acuerdo del siglo'.