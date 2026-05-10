O.Próximo.- Saif Abukeshek al aterrizar en Barcelona: "Nuestro camino sólo acaba de empezar"

Archivo - El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa antes de la despedida a la flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El activista Saif Abukeshek, liberado tras ser detenido por Israel durante la Global Sumud Flotilla, ha dicho este domingo al aterrizar en Barcelona que no puede cantar victoria pero sí proclamar que hay un proceso colectivo por Gaza y Palestina: "Nuestro camino sólo acaba de empezar", y ha agradecido los apoyos de familiares y activistas.

"Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a contar con mis compañeros en Turquía", ha declarado a los periodistas en el Aeropuerto de Barcelona tras 10 días en la prisión de Shikma, en Ascalón, junto a su compañero Thiago Ávila, tras su detención el 30 de abril en aguas internacionales.

"No somos ningunos héroes ni queremos serlo. Lo queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días" y que los barcos que llevan armas al Gobierno de Israel dejen de pasar por los puertos de los países.