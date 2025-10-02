Sheinbaum pide al Gobierno israelí la liberación "inmediata" de los mexicanos a bordo de la flotilla

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este jueves que ha protestado ante el Gobierno de Israel por la detención de los seis ciudadanos mexicanos que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, la cual tenía como objetivo entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Sheinbaum ha especificado en una rueda de prensa que su gabinete envió en la víspera dos notas diplomáticas "para exigir que, de inmediato, los liberen". "No tienen por qué estar detenidos, no han cometido ningún delito", ha manifestado. Su Gobierno ha pedido que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación.

La jefa de Estado mexicana ha asegurado que su cónsul está presente sobre el terreno, si bien no los ha podido ver porque se encuentran detenidos en el puerto y todavía no los han llevado al centro de detención. "Tienen que ser repatriados de inmediato, y nosotros, evidentemente, darles todo el apoyo", ha añadido.

Tal y como ha confirmado durante su intervención, en dichas notas diplomáticas, también han exigido que llegue la ayuda humanitaria a la Franja y que "se detenga este acoso en contra de Gaza".

La ofensiva israelí contra la Franja, ha dejado hasta la fecha más de 66.200 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.