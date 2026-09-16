O.Próximo.-SUST.- Aumentan a más de 1.380 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

September 15, 2026, Gaza, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians bid farewell to the body of Sharif Labad, a member of the Civil Defense, at al-Shifa Hospital in Gaza City on September 15, 2026. Labad was killed in an Israeli airstrike targeting - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error en el segundo titular. Disculpen las molestias))

Las autoridades gazatíes cifran en cerca de 73.800 los muertos por la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 1.380 los muertos por los ataques del Ejército de Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, incluidos seis fallecidos en bombardeos perpetrados durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en redes sociales que durante el último día se han confirmado seis muertos y 71 heridos, lo que eleva los totales desde el 11 de octubre de 2025 a 1.381 "mártires" y 4.757 heridos. Además, 831 cuerpos han sido recuperados de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Por otra parte, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 73.795 muertos y 174.869 heridos.