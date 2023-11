Tajani dice que Italia no defenderá el reconocimiento de Palestina sin el acuerdo de Israel

Afirma que España "debe contestar a la CE" si se interesa por la ley de amnistía



El ministro de Asuntos Exteriores de Italia y expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha afirmado que su país no defenderá el reconocimiento de Palestina sin el acuerdo de Israel.

"Somos amigos de Israel. Italia no está a favor del reconocimiento de Palestina sin el acuerdo de Israel. El objetivo es la paz. Dos pueblos, dos Estados. Pero si no se reconocen, es inútil, es propaganda, no me gusta", ha dicho este lunes en la jornada 'Camino a la recuperación' que organiza el Partido Popular Europeo en Barcelona.

En cuanto a Hamás, ha dicho: "Es una organización terrorista como ETA o las Brigadas Rojas. No se puede hablar con los terroristas. Hay que respetar a la población civil, pero no podemos olvidar el derecho de Israel a su defensa. Su seguridad es una prioridad, como lo es el derecho de los palestinos a tener un estado libre, sin el dominio terrorista".

El dirigente italiano ha defendido Europa como patria común donde "siempre hay que respetar" el Estado de Derecho, sea en Hungría, Malta o España, por lo cual ha dicho que el Gobierno español "debe contestar" a la Comisión Europea si se interesa por la ley de amnistía, tras decir que una cosa es dar más autonomía a las regiones y otra es dar la independencia.