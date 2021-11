La UNRWA alerta de que los recortes de fondos suponen una "amenaza existencial" para sus operaciones

Archivo - El comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini - Ramadan Al-Agha/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini, ha alertado este viernes que los recortes en los presupuestos del organismo han llevado a la agencia "cerca del colapso" y ha resaltado que suponen una "amenaza existencial" para sus operaciones.

"No es un problema a corto plazo. Nuestro modelo de financiación actual está llevando a la agencia al colapso", ha señalado Lazzarini en una entrevista concedida al diario británico 'The Guardian'. "Se ha convertido en algo tan inestable está causando una amenaza existencial a la organización", ha agregado.

"Año tras año estamos en una situación cada vez más exacerbada", ha manifestado, antes de agregar que a principios de noviembre "no hay nada en la cuenta bancaria". "No sé cómo cubriré los costes y salarios, lo que significa miles de profesores y trabajadores sanitarios y significa perder servicios clave en un ambiente muy inestable", ha recalcado.

Así, ha hecho hincapié en que 2021 arrancó con una situación "crítica". "No puedo imprimir dinero. No puedo pedir dinero prestado. Todo lo que puedo hacer es retrasarlo y seguir construyendo", ha explicado Lazzarini, quien ha incidido en que la UNRWA es "irreemplazable" en los esfuerzos para dar cobertura a los refugiados palestinos.

"Es una buena pregunta qué pasa con estos niños si no podemos darles educación, si las escuelas cierran. Habrá un vacío. Entraríamos en territorio no explorado y la pregunta es quién llenaría este hueco en lugares como Gaza y los campamentos de refugiados en Líbano. No tenemos la respuesta", ha puntualizado.

Por otra parte, ha rechazado las críticas contra el organismo por un supuesto sesgo contra Israel en su currículum educativo y ha recordado que "cada año (la UNRWA) tiene decenas de escuelas que son reconocidas por el British Council por la calidad de su educación". "Al invertir en la educación de más de 500.000 niños y niñas en la región, no sólo invertimos en su futuro, sino también en la estabilidad regional", ha argüido.

Lazzarini ha resaltado que el mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos supuso un aumento de las críticas a la agencia y ha apuntado que la UNRWA "es a veces objeto de duros ataques políticos, normalmente a través de las lentes del currículum escolar". "Realmente es porque hay un inocente punto de vista de que si la agencia es debilitada o eliminada se quitará un obstáculo a una estabilidad duradera", ha valorado.

"No es la UNRWA la que perpetúa el estatus de los refugiados. El estatus de los refugiados es perpetuado por la ausencia de una solución política, y no hay ni un palestino, lo prometo, que quiera seguir siendo un refugiado desde hace tanto tiempo", ha destacado en su entrevista a 'The Guardian'.

Por ello, ha insistido en que los recortes a los presupuestos de la UNRWA "tienen un impacto humanitario". "Tiene un impacto en el desarrollo humano. Calculamos que el descenso de la ayuda es el equivalente a más de 70.000 niños y niñas en nuestras escuelas", ha lamentado, antes de agregar que la agencia "tiene los mismos recursos que en 2013, pero durante los años se han añadido muchas demandas".

"No hemos tenido otra opción que aplicar drásticas medidas de austeridad para mantener los servicios a salvo", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que es fundamental que los 800 millones de dólares (cerca de 693,5 millones de euros) del presupuesto básico de la agencia sean más estables. Este mismo mes habrá una conferencia especial en Bruselas para pedir a los donantes que cumplan con los compromisos de financiación.