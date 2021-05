El Vaticano urge "un alto al fuego" en Oriente Próximo

ROMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha urgido "un alto al fuego" en Oriente Próximo al tiempo que ha subrayado que el conflicto "está trayendo la ruina además de la muerte", cuando se cumplen 8 días de la mayor escalada militar desde la guerra del verano de 2014.

"Nuestra preocupación es la del Santo Padre y el compromiso de hacer todo lo posible para detener el conflicto", ha señalado el secretario de Estado durante la presentación del libro dedicado al exdirector de 'L'Osservatore Romano', Mario Agnes, del periodista Ignazio Ingrao, en el Palacio Borromeo, sede de la Embajada de Italia ante la Santa Sede.

Según el portal de noticias del Vaticano, 'Vatican News', Parolin ha trasmitido la preocupación del Papa, que el domingo pasado llamó la atención especialmente sobre los "niños muertos".

Preguntado sobre la posibilidad de que la Santa Sede actuase como mediadora en la cuestión israelí-palestina ha considerado que en este momento "parece que se ha dicho por parte de algunos que no quieren interferencias". "En un sentido técnico quizás no, no creo que se den las condiciones", ha especificado.

Sin embargo, ha manifestado que es tarea de la Santa Sede "llevar a cabo cualquier acción que pueda ayudar, en primer lugar, a un alto el fuego, a que se ponga fin a este conflicto" y, después, "llegar a una resolución de acuerdo con la solución de los dos Estados".

El próximo sábado el Papa se reunirá en el Vaticano con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y está previsto que la escalada de violencia en Oriente Próximo sea uno de los temas que estén sobre la mesa "Será una nueva oportunidad para discutir la crisis. Ciertamente también hablaré con ella sobre la cuestión israelí-palestina. Tenemos que unir todas las fuerzas para intentar detener esta crisis", ha explicado Parolin.