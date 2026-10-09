Organizaciones sociales y sindicales se movilizan en tres ciudades de Ecuador para exigir mejoras en servicios públicos

Archivo - Bandera de Ecuador - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sociales, sindicales y representantes de distintos colectivos ciudadanos se han manifestado en las ciudades ecuatorianas de Quito, Latacunga y Cuenca para reclamar al Gobierno nacional avances en materia desanidad, educación y sanidad, en sendas movilizaciones que han reunido a trabajadores, estudiantes y otros sectores sociales, que han anunciado la continuidad de las protestas durante los próximos días.

En la capital ecuatoriana, los participantes se han congregado inicialmente en la Caja del Seguro Social --lo que hoy se conoce como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-- y han recorrido posteriormente de forma pacífica la avenida 10 de Agosto hasta llegar al Centro Histórico. La marcha, acompañada de banderas, pancartas y consigna, ha concluido en la plaza de Santo Domingo sin que se hayan registrado incidentes con las fuerzas de seguridad.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, ha presentado la jornada como el comienzo de una serie de protestas que aspiran a extenderse a todo el territorio nacional.

"Es un inicio del conjunto de movilizaciones que se viene en todo el país desde los diferentes sectores sociales y populares", ha afirmado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Ecuavisa. Acto seguido, Quishpe ha instado a otros movimientos y sectores de la sociedad ecuatoriana a sumarse a la convocatoria: "Por eso hacemos un llamado al movimiento indígena y campesino".

En Latacunga, alrededor de 1.500 personas han participado en una marcha en la que han confluido profesionales sanitarios, docentes, estudiantes universitarios, organizaciones sindicales y otros colectivos. La protesta ha transcurrido, al igual que en la capital, de forma pacífica y ha estado centrada en las mismas reivindicaciones centradas con la mejora de los servicios públicos.

A estas demandas se ha sumado el rechazo al encarecimiento del transporte, que los manifestantes han vinculado con la supresión del subsidio al diésel y el consiguiente aumento del precio del pasaje.

Cuenca también se ha acogido una movilización, con una concentración en el parque Calderón, frente a la sede de la Gobernación de Azuay. La protesta se ha enmarcado en una jornada nacional de reivindicaciones impulsada por organizaciones sociales y sindicales.

Los dirigentes de los colectivos participantes en esta ciudad han avanzado asimismo que las movilizaciones continuarán en los próximos días, en una convocatoria que busca mantener la presión sobre el Ejecutivo para obtener respuestas a las demandas planteadas en las calles.