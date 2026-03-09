Ortega ha presentado este lunes una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional y el de Garantías de Vox

Archivo - El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, a su salida de la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de VOX - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha presentado este lunes una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y contra el Comité de Garantías por "una filtración" a los medios de su expendiente de expulsión, lo que ha vulnerado su confidencialidad.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el edil ha explicado que desde la dirección le pidieron que se "hiciera el harakiri" presentando su dimisión en el Ayuntamiento como portavoz como "si hubiese hecho algo malo". "Si no lo cumplía ya tenían la excusa para expulsarme, que es el expediente de expulsión", ha indicado.

Ortega Smith afirma que su expulsión no es definitiva, habida cuenta de que aún quedan "dos recursos" que presentar y que han de resolverse: recurso de reposicíon y recurso de alzada ante el CEN. Esta semana queda formalizado el recurso de reposición frente al Comité de Garantías, que tendrá que resolver. El siguiente paso interno será el recurso en alzada ante el CEN aunque vaticina la resolución porque "son juez y parte".

"Y luego me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme", ha adelantado el concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Tiene claro que las garantías del Comité de Garantías, órgano al que ha presentado recurso, "no va a servir para nada". "No hay ninguna (garantía) porque están todos nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional, trabajan todos a sueldo del partido, por tanto la independencia es cero", ha declarado.

CON LA NORMATIVA EN LA MANO

También ha criticado que el CEN le haya expulsado "sin esperar siquiera, ni siquiera guardar las formas de que se acabe el procedimiento interno, que decidan los tribunales si tienen razón o no". "¡Pero si vuestra propia normativa dice que todavía no estás expulsado hasta que no se acabe todo el procedimiento con los recursos que hay!", ha exclamado.

Ortega Smith espera que la dirección demuestre en los tribunales cuál es la causa del pretendido cese como portavoz del grupo municipal y "si no se están vulnerando derechos fundamentales de una persona que es un representante público de los ciudadanos y a las que, con la trampa de echarle del partido, lo que están buscando es que tenga que dejar su condición de portavoz".

"Están cercenando sus derechos constitucionales como representante público a través de un procedimiento absolutamente arbitrario, carente de cualquier garantía y que ya demostrará incluso que vulnera los derechos más elementales de cualquier persona. Yo sigo creyendo que estamos en un Estado de Derecho", ha destacado.