Óscar Puente solicitará comparecer en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitará comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado más de 70 fallecidos.

Fuentes del Ministerio han anunciado el registro de esta solicitud de comparecencia después de que Sumar, Esquerra Republicana y Podemos hubiesen reclamado la solicitud de comparecencia del ministro en la Diputación, que es el único órgano parlamentario que queda activo en el Congreso tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

Además de esa comparecencia en la Diputación Permanente, que queda pendiente de fecha, el ministro ofrecerá este viernes, 30 de octubre, una nueva rueda de prensa para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario, el segundo en la alta velocidad española este año después del ocurrido en Adamuz (Córdoba) en enero.

UN ACCIDENTE "INEXPLICABLE"

El titular de Transportes ya ofreció el miércoles, día en el que ocurrió el accidente, una rueda de prensa en la que explicó las causas que habían provocado el accidente, cuyo origen es el choque de un tren AVE de Renfe y otro de Iryo, este último parado en la vía por la caída de un sistema de seguridad.

También ha ofrecido declaraciones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien prometió "contundencia" en el caso de que haya habido negligencias y quien avisó de que en un país como España no se asumible que se produzcan los accidentes de Adamuz y Urda.

Según explicó el ministro, el accidente se produjo por una orden "inexplicable" del centro de control de Adif que ordenó a un AVE de Renfe reanudar la marcha pese a que en la misma vía había otro tren de Iryo parado por un problema informático.

En concreto, a las 8.30 horas de la mañana se produjo un problema informático que causó la caída del sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros, lo que provocó que seis trenes se parasen en ese tramo de forma automática, respondiendo correctamente al funcionamiento del LZB.

Poco después, el maquinista del AVE avisó al centro de control de Adif de que estaba parado. A las 8.36 horas, el controlador de Adif da permiso al AVE para reanudar la marcha a velocidad normal pese a que el tren de Iryo todavía seguía detenido en la vía. Diecisiete minutos más tarde se provocó la colisión.

"Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salid a ese tren y la colisión, no lo sabemos con precisión. Es verdaderamente... en fin, no quiero entrar en calificativos", dijo Puente en rueda de prensa.

CRÍTICAS AL MINISTRO

Estas explicaciones no han valido prácticamente a ninguna formación política y el PP, Vox, Frente Amplio, Esquerra Republicana, PNV y Podemos han criticado al ministro por descargar la responsabilidad de la tragedia en un trabajador del centro de control de Adif. Además, también ha criticado que se hayan filtrado a varios medios de comunicación los audios con las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas.

De hecho, Vox se ha querellado contra el ministro en el Supremo y Frente Amplio, ERC y Podemos han reclamado su comparecencia en la Diputación Permanente para que abunde en sus explicaciones.

Además de las formaciones políticas, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) también ha criticado con dureza al ministro exigiendo medidas para que el tren "vuelva a ser seguro", pues desde la organización aseguran que el sistema LZB tendría que haber sido sustituido hace tiempo por uno más moderno.

Por otro lado, UGT ha denunciado la filtración de los audios y CCOO ha pedido directamente el cese de Puente y que se realice una investigación "rigurosa y transparente".