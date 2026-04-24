La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro tras las amenazas del Pentágono a España

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (i), durante una reunión, en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España).Rutte se reúne por primera vez con Sánchez en España - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 24 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La OTAN ha aclarado que el Tratado de Washington, el documento fundacional de la Alianza Atlántica, no prevé ningún mecanismo para la suspensión de un Estado miembro, después de que el Pentágono hubiera sondeado esta opción contra España entre los escenarios para castigar a los aliados que no han apoyado la operación de Estados Unidos en Irán, según unos correos electrónicos filtrados a la prensa.

"El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro de la OTAN, la expulsión o la participación limitada", ha indicado este viernes en declaraciones a Europa Press un portavoz de la Alianza Atlántica al ser cuestionado sobre el asunto.

La única posibilidad de que un Estado miembro pueda dejar de forma parte de la Alianza Atlántica es a voluntad propia, tal y como recoge el artículo 13 del Tratado de Washington, que explica que "cualquiera de las partes podrá dejar de ser parte" un año después de "haber notificado su denuncia al Gobierno de Estados Unidos".

Tras la filtraciones que apuntan a los planes de Washington de tantear el terreno para la expulsión de España de la OTAN, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia al asunto defendiendo que no ha recibido queja formal de parte de la Administración de Donald Trump y reivindicando que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la alianza atlántica.

"Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha zanjado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada a una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en la capital chipriota Nicosia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido anteriormente muy insistente en sus críticas hacia España y otros socios de la Alianza por, en su opinión, la poca implicación de estos en la guerra en Oriente Próximo, llegando incluso con amenazar con la salida de su país de la OTAN.

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