OTAN.- AMP.- El general alemán Carsten Breuer presidirá el Comité Militar de la OTAN

April 10, 2025: General Carsten Breuer, Chief of Defence of Germany attends the Coalition of the Willing meeting co-hosted by France and the United Kingdom at NATO headquarters in Brussels, Belgium, on 10.04.2025. The session brings together allied def - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El general alemán Carsten Breuer, el militar de mayor rango de su país, ha sido elegido este sábado para presidir el Comité Militar de la OTAN, un puesto que está previsto que asuma en julio de 2027.

El jefe de la Defensa de Alemania sucederá así al almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone tras una votación del comité que ha tenido lugar este sábado en la capital danesa, Copenhague, ha indicado la Alianza Atlántica en sus redes sociales.

Breuer, que ha agradecido "la confianza" depositada en él para el cargo, se ha impuesto así a la jefa de la Defensa de Canadá, la general Jennie Carignan, quien de haber sido elegida se habría convertido en la primera mujer en dirigir el Comité Militar.

"El apoyo de los jefes de Defensa de nuestros aliados de la OTAN significa mucho para mí. La Alianza se enfrenta a grandes desafíos, tanto para nuestra seguridad como para la paz en Europa y más allá", ha señalado en declaraciones a la agencia de noticias estatal DPA.

El presidente del Comité Militar de la OTAN, cuya labor consiste en armonizar las perspectivas de todos los Estados miembro y proporcionar asesoramiento militar sustancial, está considerado junto al comandante Supremo Aliado (SACEUR), como una de las figuras militares más influyentes de la Alianza.

Se trata del principal asesor militar del secretario general , puesto ocupado por el neerlandés Mark Rutte, y actúa como enlace para transmitir las recomendaciones conjuntas de los jefes de Defensa de todos los aliados de la OTAN a los órganos de decisión política de la Alianza.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha felicitado a Breuer en sus redes sociales, destacando que "Alemania asume su responsabilidad dentro de la Alianza en estos tiempos difíciles". "Agradecemos la confianza que nuestros aliados depositan en nosotros", ha agregado.