OTAN.- AMP.- La OTAN abordará este martes la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Archivo - FILED - 17 July 2025, Lower Saxony, Wittmund: A Eurofighter lands at Wittmundhafen airfield. NATO scrambled two German Eurofighters due to the unannounced approach of a Russian reconnaissance aircraft over the Baltic Sea, officials said on Tuesd - Sina Schuldt/dpa - Archivo

Bruselas discutirá el viernes con los países del Este medidas para reforzar su seguridad tras los incidentes con drones

BRUSELAS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los aliados de la OTAN abordarán este martes la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia sucedida la semana pasada, tras la petición de consultas de Tallin invocando el artículo 4 de la organización.

Los aliados se reunirán mañana por la mañana para tratar las violaciones del espacio aéreo estonio, ha confirmado un portavoz de la OTAN a Europa Press, tras la demanda del primer ministro estonio, Kristen Michal, que denunció el pasado viernes la presencia de tres aviones de combate rusos Mig-31 en el espacio aéreo estonio y adelantó la petición de consultas en el seno de la Alianza.

En todo caso, las autoridades de Estonia han valorado la ágil respuesta de los miembros de la OTAN, tras valorar que "si fuera realmente necesario emplear el uso de la fuerza estaban preparados para eso".

A ojos de Tallin, la intrusión de los tres cazas supuso no sólo una violación del espacio aéreo de Estonia sino también un incumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, "que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza", por lo que se ha movido diplomáticamente para forzar una reunión extraordinaria para debatir el incidente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Estonia denuncia un patrón recurrente de "escalada" por parte de Rusia para poner a prueba a Europa y a la OTAN, por lo que ha insistido en que junto a los casos de Polonia o Rumanía "no son incidentes aislados" y "hace falta una respuesta internacional" a las maniobras de Moscú.

AYUDA DE BRUSELAS A LOS PAÍSES DEL FLANCO ORIENTAL

Del lado de la Unión Europea, la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, calificó de "provocación extremadamente peligrosa" el incidente protagonizado por los cazas rusos en el país báltico, del que fue primera ministra hasta julio de 2024. "Seguiremos apoyando a nuestros Estados miembro para que refuercen sus defensas con recursos europeos", aseveró la jefa de la diplomacia europea.

Este mismo lunes, el portavoz comunitario de Defensa, Thomas Regnier, ha confirmado un encuentro por videoconferencia este viernes en el que el comisario del ramo, Andrius Kubilius, discutirá medidas de refuerzo de la seguridad con Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Rumanía y Bulgaria, aparte de Ucrania, en una cita que se espera a nivel ministerial.

Sobre la mesa estará la propuesta de conformar un 'muro de drones', la iniciativa apoyada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reforzar la frontera oriental de la UE con estas capacidades militares después de que varios drones rusos fueran derribados sobre el espacio aéreo polaco y las más recientes incursiones de cazas rusos en Estonia.

"Los Estados miembros siguen llevando la batuta. Veremos cuáles son sus intereses, cómo podemos ayudarles, cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades. Tras este debate, decidiremos los posibles pasos a seguir, en colaboración con estos Estados miembros, Ucrania y los demás Estados miembros", ha asegurado Regnier sobre la cita del viernes.