La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Atlántica ha afirmado este jueves que la postura de disuasión y defensa de la OTAN "sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales" en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha tenido repercusiones en toda la región de Oriente Próximo.

"Nuestros militares siguen alerta y el SACEUR (el Comandante Supremo Aliado en Europa, Alexus G. Grynkewich) ha ajustado y seguirá ajustando la postura de fuerza de la OTAN siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de todos los aliados", ha señalado en un comunicado.

El Consejo del Atlántico Norte (NAC) se ha reunido este jueves en formato de embajadores en un encuentro presidido por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a raíz de los "continuos e indiscriminados" ataques de Irán en Oriente Próximo y tras el "ataque iraní" registrado en la víspera en Turquía.

Rutte ha elogiado a Grynkewich y a todo el personal involucrado "por sus esfuerzos conjuntos, que permitieron identificar, rastrear e interceptar con éxito el misil balístico iraní". "Esta es una demostración tangible de la capacidad de la Alianza para defender a nuestras poblaciones contra toda amenaza, incluidas las que plantean los misiles", ha argüido.

La OTAN ha informado además de que seguirá "vigilando de cerca la situación" en la región. "El secretario general está en contacto regular con los líderes aliados y con los líderes de los socios de la OTAN en toda la región", ha zanjado.

AUMENTO DEL NIVEL DE PREPARACIÓN

El Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) de la OTAN ha indicado, por su parte, que tras la "exitosa" intercepción en Turquía, la Alianza Atlántica ha decidido aumentar su nivel de preparación contra los misiles balísticos.

"Esta acción inmediata ha sido tomada por el comandante del Mando Aéreo de la OTAN, quien ha recomendado además que la postura de defensa contra misiles balísticos de la OTAN se mantenga en este nivel elevado hasta que disminuya la amenaza de los continuos ataques indiscriminados de Irán en la región", ha dicho en un comunicado el portavoz del Cuartel, Martin L. O'Donnell.

Esta cuestión ha sido discutida durante la reunión del Consejo del Atlántico Norte, donde los aliados expresaron "su firme y unánime apoyo". "Si bien no puedo entrar en detalles sobre este cambio de postura por razones de seguridad operativa, el ajuste le otorga al Comandante Supremo Aliado en Europa exactamente lo que necesita para defender la Alianza ante la amenaza actual", ha zanjado.