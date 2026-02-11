OTAN.-AMP.-La OTAN lanza 'Centinela del Ártico' para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia

Soldado del Grupo de Batalla 'Estrella Nórdica' cerca de Masi, Noruega. 8 de marzo de 2024. - ALEXANDRE PICCIN

BRUSELAS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha lanzado este miércoles la operación 'Centinela del Ártico', una misión para reforzar la presencia militar de la Alianza en la región y que es el resultado del acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, tras la crisis abierta por las pretensiones de la Casa Blanca de hacerse con el control con Groenlandia, territorio autónomo danés.

El Mando Aliado de Operaciones (ACO, por sus siglas en inglés), será el responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones que la OTAN llevará a cabo en el Ártico, reforzando así la postura de la Alianza Atlántica para garantizar que toda la región del Ártico "siga siendo segura".

"'Centinela del Ártico' subraya el compromiso de la Alianza de salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicamente significativas y ambientalmente exigentes del mundo", ha subrayado el comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), Alexus G. Grynkewich, en un comunicado difundido por la organización.

El también general de la Fuerza Aérea estadounidense ha añadido que esta misión "aprovechará la fortaleza" de la OTAN para proteger la región ante la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en la zona.

INTEGRAR OTRAS MISIONES

Esta operación, denominada 'Artic Sentry' en inglés, integrará y dará coherencia a otras misiones de más bajo enfoque operativos de algunos Estados miembro de la Alianza, como la maniobra de Noruega 'Cold Response', o el ejercicio danés 'Resistencia Ártica', misión en la que participaron hasta ocho países europeos en plena crisis por Groenlandia, y que provocó la indignación de Trump cuando amenazó a los aliados con nuevos aranceles.

'Centinela del Ártico' estará dirigida por el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), ubicado en Reino Unido, cuya área de responsabilidad abarca desde diciembre todo el Ártico y polo norte, en coordinación con el Mando Aliado de Operaciones, coordinando a su vez actividades con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.

Según el comandante Supremo Aliado, el cuartel general de Norfolk actuará como "puente entre Norteamérica y Europa" y será "clave" para defender los accesos estratégicos entre ambos continentes a través del Ártico.

MISIÓN PARA LOGRAR "UN MAYOR IMPACTO" EN EL ÁRTICO

Poco después del anuncio oficial de la misión, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha valorado en una rueda de prensa desde Bruselas el lanzamiento de 'Centinela del Ártico', detallando que aprovecha las fortalezas de la Alianza al reunir "bajo un enfoque operativo común todas las actividades de la OTAN" y de los aliados en el Alto Norte.

"En una primera fase, integrará ejercicios como la danesa 'Resistencia Ártica' o el noruego 'Cold Response', actividades en las que participan decenas de miles de efectivos y con el equipamiento necesario para operar con éxito en condiciones árticas", ha explicado el ex primer ministro neerlandés.

Rutte, que ha celebrado que, de este modo, la OTAN deja clara su "determinación de garantizar la seguridad del Ártico" y de toda la Alianza, ha indicado que coordinando todo lo que los Estados miembro hacen en la región, se pueden aprovechar de manera "mucho más eficaz" sus misiones y lograr "un mayor impacto", cubriendo "cualquier laguna" que se detecte.

Cuestionado sobre si esta operación fue uno de los puntos pactados durante su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Foro Económico Mundial de Davos, ha respondido que esta es una de "las varías líneas de trabajo" pactadas con la Casa Blanca, y es "garantizar que la OTAN asuma colectivamente una mayor responsabilidad en la protección del Ártico".

"'Centinela del Ártico' es un resultado claro de ese planteamiento. Además, como saben, continúan las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos. Todo ello es muy relevante, especialmente para asegurar que las inversiones que se realicen tengan seguridad a largo plazo y que Rusia y China no obtengan acceso a la economía groenlandesa", ha zanjado.