La OTAN reafirma su compromiso "inquebrantable" con el artículo 5 y "con el vínculo transatlántico"

ANKARA 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

Los 32 jefes de Estado y de Gobierno han reafirmado este miércoles en una declaración conjunta su compromiso "inquebrantable" con el artículo 5 de la Alianza que garantiza la defensa mutua en caso de ataque y con el "vínculo transatlántico", después de las críticas del presidente de Estados Unidos, Doland Trump, contra los aliados.

"Nos hemos reunido en Ankara para reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con nuestra defensa colectiva en virtud del Artículo 5 del Tratado de Washington y con el vínculo transatlántico. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Nuestra unidad, solidaridad y fortaleza colectiva siguen siendo el fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad para los mil millones de ciudadanos", se lee en la misiva.

Los aliados, que han reafirmado su "enfoque de disuasión y defensa a 360 grados", han definido de manera clara que para "contrarrestar la amenaza a largo plazo que Rusia" supone para la seguridad y la estabilidad euroatlánticas, así como "la amenaza persistente del terrorismo", los aliados están cumpliendo con el compromiso de defensa de La Haya de elevar el gasto en defensa al 5% de sus PIB.

"En 2025, los aliados europeos y Canadá aumentaron sus inversiones en requisitos de defensa fundamentales en más de 139.000 millones de dólares (121.000 millones de euros). Nuestras inversiones están generando las capacidades que necesitamos, al tiempo que refuerzan nuestra base industrial y nuestra resiliencia", destacan los líderes, también Trump.

Además, han anunciado más de 50.000 millones de dólares (43.000 millones de euros) en nuevas adquisiciones y se han comprometido a ampliar la capacidad de fabricación colectiva y a trabajar con la industria para acelerar la innovación. "Continuaremos nuestro trabajo para eliminar las barreras al comercio de defensa entre aliados y aprovechar las asociaciones de la OTAN para maximizar la profundidad y la cooperación industrial en materia de defensa", prosigue el texto.

"UNA EUROPA MÁS FUERTE ES UNA OTAN MÁS FUERTE"

Otro de los puntos destacados de la declaración, consensuada entre los 32 líderes, esgrime que los aliados están "construyendo el futuro" y que quieren "una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte".

"Los aliados europeos y Canadá, en colaboración con Estados Unidos, están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza", han afirmado los jefes de Estado y de Gobierno, que se han reunido en el palacio presidencial de Turquía, país anfitrión de la cita.

"La Alianza continúa respondiendo y adaptándose a la competencia estratégica, la inestabilidad generalizada, las amenazas híbridas y las conmociones recurrentes que definen nuestro entorno de seguridad más amplio", sigue el comunicado conjunto.

IRÁN NUNCA DEBE POSEER ARMAS NUCLEARES

Horas después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques sobre Irán, los aliados han reiterado que "Irán nunca debe poseer armas nucleares" e instan a Teherán a respetar "plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

También aseveran que la disuasión y la defensa de la OTAN se basan "en una combinación adecuada de capacidades nucleares, convencionales y de defensa antimisiles", complementadas por medios espaciales y cibernéticos.

Han enumerado además una serie de capacidades que se están desarrollando para mejorar las fuerzas armadas y para cumplir con los objetivos de capacidades, como ataques de precisión en profundidad, defensa aérea y antimisiles integrada, sistemas no tripulados o tecnologías punteras y capacidades de inteligencia.

También se está desarrollando una nube de operaciones militares transatlántica interoperable y se está adoptando modelos avanzados de Inteligencia Artificial, entre otras capacidades.

La declaración de este cumbre, que ha venido trabajándose semanas antes de su celebración a nivel de embajadores, destaca así los logros de los países europeos y Canadá del último año. Todo ello pese a que Trump se ha expresado "decepcionado" con la Alianza por no involucrarse en la guerra de Irán o por, en su opinión, bajo gasto en defensa.