Rubio insiste en que la OTAN gaste el 5% en Defensa pero asume que "no se hará en un año o dos"

BRUSELAS 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha insistido este jueves en que los aliados de la OTAN dediquen el 5% del PIB en gasto en Defensa, fijando un "camino realista" para alcanzar este listón, aunque ha reconocido que este esfuerzo "no se hará en un año o dos".

A su llegada a la primera cita con los homólogos de la OTAN en Bruselas, Rubio ha insistido en que los aliados eleven el gasto en Defensa para llegar a la cifra señalada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ha apuntado a fijar una senda "realista" y reconocido que no se llegará a ese listón "en un año o dos".

"Queremos salir de aquí con la certeza de que estamos en el camino, un camino realista, para que cada uno de los miembros se comprometa y cumpla su promesa de llegar al 5% del gasto. Y eso incluye a Estados Unidos, que tendrá que aumentar su porcentaje", ha indicado en declaraciones junto al secretario general aliado, Mark Rutte.

Rubio ha subrayado que las amenazas "graves" a las que se enfrenta la OTAN requieren de un "compromiso pleno y real" con la capacidad de hacerles frente. Así, ha recalcado que la OTAN es un conjunto de "países ricos que tienen capacidad para hacer más" y, aunque entiende que hay "políticas domésticas" relativas al estado de bienestar "que no se quieren desmontar para gastar más en seguridad", la situación en Ucrania requiere "sacrificios" y supone "un recordatorio de que el poder duro sigue siendo necesario como disuasión".

En un tono más conciliador que otros miembros de la Administración Trump, el jefe de la diplomacia estadounidense ha asumido que incrementar el gasto militar es un esfuerzo que también tiene que hacer Washington, que "también tiene necesidades internas". "Pero hemos dado prioridad a la defensa por el papel que hemos desempeñado en el mundo, y queremos que nuestros socios hagan lo mismo", ha reivindicado.

En todo caso, y pese a pedir el compromiso de los miembros de la OTAN, Rubio ha reconocido que "nadie espera que lo vayas a hacer en un año o dos", aunque ha insistido en la idea de que los aliados deben fijar un horizonte creíble. "El camino a ello debe ser real", ha resumido.

GASTO EN DEFENSA Y MÉTRICA PARA CONTAR LA INVERSIÓN

La reunión de la OTAN aborda el gasto en Defensa como tema central, en medio de la carrera por llegar al 2% antes de la cumbre de líderes aliados de finales de junio en La Haya. Se trata de la primera cita con Rubio y llega solo un día después de los anuncios de aranceles masivos de Estados Unidos contra muchas mercancías de todo el mundo.

La inversión militar sigue siendo el tema clave en la OTAN, una vez se ha lanzado el debate para renovar el objetivo de gasto del 2% pactado en 2014, que a día de hoy cumplen 23 de los 32 aliados de la OTAN, con España a la cola con el 1,28%.

En declaraciones previas a la reunión, el secretario general de la OTAN ha señalado que la organización cuenta con una clara definición de lo que considera gasto en Defensa, en pleno debate en el seno de la organización sobre la métrica y cuando varios aliados buscan acercarse al listón del 2% antes de la cumbre.

"Tenemos una clara definición de lo que es el gasto militar y no queremos rebajarla", ha afirmado el jefe político de la OTAN, tras indicar que en ocasiones los aliados buscan "negociar" ese concepto, pero la OTAN es "estricta" en lo que considera gasto militar.

De lado de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado que España quiera cambiar las métricas de gasto en Defensa que maneja la OTAN, aunque ha insistido en el terrorismo es una amenaza a la seguridad, en medio de los intentos de España por que se compute adecuadamente los fondos que destina a la lucha antiterrorista.

"No hay en estos momentos ninguna solicitud por parte de España ni nadie lo plantea. Las métricas son conocidas, España se rige por ellas y el compromiso que tenemos adquirido con el 2% es por las métricas que han venido hasta ahora", ha asegurado a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores aliados en Bruselas.

En todo caso varios ministros han llegado a la reunión insistiendo en disparar el gasto militar, caso de la titular de Exteriores letona, Baiba Braze, que ha defendido una inversión fuerte, a la vista de que Riga dedica el 3,7% del PIB.

"Cuando vemos que hay países que ni siquiera llegan al 2%, sentimos que estamos pagando también por su seguridad", ha señalado, en un dardo a los aliados que no llegan al compromiso. "Eso no está bien. Apoyamos las peticiones de Estados Unidos de más gasto en defensa de aquellos aliados europeos que no dan el paso", ha recalcado.

Su homólogo lituano, Kestutis Budrys, ha elevado la presión al señalar que para la cumbre de La Haya la organización militar debe al menos "doblar" la base de gasto y pasar del listón del 2% al 4% del PIB en Defensa.

Mientras, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha apuntado que la cumbre tiene que consolidar el compromiso de "al menos el 3,5% del PIB" en gasto militar, reiterando que este nivel de inversión resulta "crucial" porque Rusia seguirá suponiendo un riesgo para el continente más allá de la situación en Ucrania. "Europa necesita invertir más y entendemos que esta es la realidad y lo hacemos", ha indicado.

Su colega noruego, Espen Barth Eide, ha indicado que el debate sobre el gasto dominará la OTAN "los próximos días, semanas y meses" hasta la reunión de La Haya. Aparte de gastar más, resulta clave que los aliados "gasten más inteligentemente", ha dicho, poniendo como ejemplo que las inversiones se concentren en una serie de sistemas militares.

Jan Lipavsky, ministro de Exteriores de República Checa, ha defendido que su país está en la senda de invertir el 3% en 2030. "Podemos hacerlo, no es fácil pero tenemos que hacerlo. Rusia está tratando de destruirnos", ha asegurado a los periodistas antes de la reunión.

Varias fuentes aliadas apuestan por que el nuevo listón de gasto en Defensa se situará entre el 3% y el 3,5% a la vista de las exigencias de la Casa Blanca y del escenario de seguridad más complejo que afronta Europa. Queda por ver cómo llegan los aliados más rezagados a la meta del 2%, aunque en los cuarteles generales admiten que la OTAN será "mas permisiva que hasta ahora" para contabilizar el gasto militar.