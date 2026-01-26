OTAN.-AMP.- Rutte insta a la UE a flexibilizar el préstamo de 90.000 millones para que Ucrania compre armas a EEUU

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores aliados. - NATO - Archivo

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a la Unión Europa a dar una mayor flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones que los Estados miembro darán a Kiev para cubrir sus necesidades de financiación en 2026 y 2027, permitiendo la compra de armamento a Estados Unidos dado que la UE no puede "ni de lejos" cubrir las necesidades de defensa ucranianas.

Así lo ha pedido durante su intervención este lunes desde Bruselas en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, donde ha vuelto a incidir en la importancia de que los Estados miembro de la Alianza Atlántica eleven su gasto en defensa al 5% de su PIB.

Rutte se ha congratulado del préstamo que 24 países de la UE otorgarán de manera conjunta a Ucrania, con una cantidad que asciende a 90.000 millones de euros, y para los que la Comisión Europea ha propuesto destinar dos tercios --60.000 millones-- para gasto militar con prioridad de compra a la industria ucraniana y europea; y los restantes 30.000 millones para cubrir otras necesidades presupuestarias.

"La UE está realizando una labor fundamental en este sentido. El paquete de préstamos de 90 000 millones de euros supondrá una diferencia enorme para la seguridad y la prosperidad de Ucrania, pero aquí les insto encarecidamente a que garanticen la flexibilidad en la forma en que se pueden gastar estos fondos. Y a que no sean demasiado restrictivos con las salvedades de la UE", ha señalado a continuación.

Más concretamente, se ha referido a las capacidades de la industria de defensa europea, señalando que aunque la UE la está mejorando con una variedad de inversiones "por el momento no puede proporcionar ni de lejos lo suficiente de lo que Ucrania necesita para defenderse".

"Por lo tanto, al tramitar este préstamo, les animo a que mantengan las necesidades de Ucrania como prioridad. Por supuesto, imagino que si pueden comprarlo en Europa, fantástico. Si la base es la industria de defensa de Ucrania, estupendo. Pero todos sabemos que sin este flujo de armamento procedente de Estados Unidos, no podemos mantener a Ucrania en la lucha. Literalmente, no", ha añadido.

Ha puesto como ejemplo que Washington está proporcionando actualmente interceptores "esenciales" para derribar "tantos misiles como sea posible" de los que caen sobre Kiev, Járkov y otras ciudades "noche tras noche".

Dicho esto, Rutte ha puesto en valor que la OTAN y la UE "están trabajando ahora codo con codo, tanto en Bruselas como en Kiev, para ayudar a Ucrania", y ha afirmado que la coordinación de la ayuda militar, la formación de las Fuerzas Armadas ucranianas y los esfuerzos por impulsar la industria de defensa ucraniana "son muy complementarios".

URGE MAYOR DESREGULACIÓN

Rutte ha vuelto a defender la necesidad de que los Estados de la OTAN aumenten su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB, como se acordó en la última cumbre de la Alianza celebrado e 2025 en La Haya, a la vez que ha avisado de que "la época en la que" Europa dejaba que Estados Unidos "asumiera gran parte de la carga" de su seguridad "simplemente ha terminado".

"Es justo que Europa y Canadá asuman una mayor responsabilidad por su propia seguridad, y la buena noticia es que así lo están haciendo", ha sostenido el también ex primer ministro holandés, calificando como "crucial" que la defensa europea sea cada vez "más capaz".

Para ello, en su opinión, la UE debe promover "especialmente una desregulación", para poder centrarse "realmente" en mejorar sus capacidades de defensa. Ha puesto como ejemplo a la OTAN, que ha "demostrado" su "eficacia" en lo que respecta a "normas, estructuras y procedimientos".

"Mi argumento sería que seamos prácticos y realistas en lo que respecta a nuestra seguridad. Tenemos que aprovechar nuestras respectivas fortalezas, la OTAN y la UE aún más", ha concluido el secretario general de la Alianza Atlántica.

¿DEFENSA DE LA UE SIN EEUU?: "SIGAN SOÑANDO"

Acto seguido, tras el turno de preguntas de los eurodiputados, Rutte ha defendido al inquilino de la Casa Blanca esgrimiendo que "está haciendo muchas cosas buenas", ya que, si no hubiera sido por él, los Estados miembro de la OTAN "nunca" habrían aumentado su gasto en defensa hasta el 2% de su PIB.

"¿De verdad creen que España, Italia, Bélgica y Canadá habrían decidido pasar del 1,5% al 2%? ¿Gastarían más ahora en defensa al inicio del año sin el presidente Trump? De ninguna manera, no habría ocurrido. ¿Y de verdad creen que en La Haya habríamos llegado al compromiso del 5% sin el presidente Trump? De ninguna manera", ha sostenido.

Rutte ha insistido en su reivindicación de Trump subrayado que continuará elogiándolo, incluso si así irrita a "muchos", frente a aquellos que piensan que "la Unión Europea o Europa en su conjunto puede defenderse sin Estados Unidos". "Sigan soñando, no pueden, nos necesitamos mutuamente", ha zanjado.